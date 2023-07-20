Advertisement
Mengenal Mitos Selendang Wewe yang Dipercaya Memiliki Kesaktian

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:08 WIB
Mengenal Mitos Selendang Wewe yang Dipercaya Memiliki Kesaktian
Live Jero Podcast Semedi (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Indonesia terkenal sebagai negara yang kental dengan cerita magis dan tradisi. Negara kepulauan ini pun di setiap daerahnya memiliki banyak cerita yang masih lestari hingga kini, salah satunya adalah Banyuwangi.

Ya, kabupaten paling timur pulau Jawa itu memang sangat terkenal dengan ilmu-ilmu magisnya. Sejatinya ada beragam bentuk dan jenis kegunaan dari ilmu tersebut.

Cara memperolehnya pun beragam, mulai dari bertapa hingga dengan turun temurun. Konon, salah satunya dengan menggunakan selendang atau baju wewe.

Ya, wewe adalah dedemit yang terkenal di pulau Jawa. Menurut ahli spiritual asal Banyuwangi, Mbah Bibit, selendang wewe ini mengandung ilmu yang bisa membuat orang menghilang (transparan) dan menembus benda-benda padat.

Mengenal Mitos Selendang Wewe yang Dipercaya Memiliki Kesaktian

Apabila seseorang menggunakan selendang atau baju wewe ini, maka orang pada umumnya tidak akan bisa melihat si pengguna selendang dengan mata telanjang. Bahkan, orang tersebut dapat memasuki rumah seseorang tanpa melalui pintu, hanya dengan menembus dinding begitu saja.

Sayangnya, selendang ini sangat susah untuk didapatkan. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya dengan mengambilnya langsung dari si mahluk yang disebut wewe.

Dijelaskannya, hingga kini tidak ada seorangpun yang bisa melihat rupa atau bentuk wajah dari sosok wewe ini. Sebab, termasuk salah satu hantu yang sangat pemalu.

Kisah mistis dan magis selendang tak hanya yang terkenal di Banyuwangi saja, namun ada di beberapa daerah. Salah satunya di sebuah desa dengan bangunan beberapa rumah saja.

Halaman:
1 2
