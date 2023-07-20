Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jadwal Audisi KDI 2023 di Bandung dan Tasikmalaya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:27 WIB
Jadwal Audisi KDI 2023 di Bandung dan Tasikmalaya
Audisi Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2023. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2023 akan hadir di kota-kota kesayanganmu. Persiapkan diri untuk mencuri hati para juri agar bisa berkesempatan menjadi bintang dangdut masa depan.

Audisi Kontes Dangdut Indonesia pekan ini masih berlangsung. Kali ini, tim KDI akan menyambangi Bandung dan Tasikmalaya untuk mencari bintang dangdut yang masih terpendam.

Adapun syarat-syarat untuk mengikuti audisi pencarian bakat dangdut terpopuler di Indonesia ini adalah wanita/pria, usia 14-27 tahun, solo/duo/grup.

Anda yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, dapat mengikuti audisi KDI 2023 MNCTV di Radio Cakra di Jalan Jurang no 80 Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Juli 2023.

Sementara untuk yang berdomisili di Tasikmalaya dan sekitarnya, Anda dapat mengikuti audisi di Radio Tamala Jl RE Martadinata 203, Panyingkiran Indihiang, Tasikmalaya pada Minggu, 23 Juli 2023.

Hanya satu hari! Saatnya kamu mewakili kotamu dan jadilah bintang dangdut masa depan.

