Ada Nabila dan Ronny Idol di GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu Malam Ini

Ada Nabila dan Ronny Idol di panggung GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu malam ini. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Band Ungu akan kembali menyapa Anda dengan sederet tembang cinta hits-nya di panggung GTV Love Music. Konser musik bertema 'Hepi Bareng Ungu' tersebut digelar Live dari Studio RCTI+, pada 20 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

BACA JUGA: Nostalgia Bareng Ungu di Panggung GTV Love Music Besok

Dipandu Raffi Ahmad dan Vega Darwanti, konser GTV Love Music akan membawa Anda bernostalgia dengan band yang debut pada 1996 ini. Selama 27 tahun, band ini sudah melahirkan sederet tembang hits, seperti Demi Waktu, Bayang Semu, dan Cinta Gila.

Tak hanya menghadirkan Pasha, Enda, Oncy, Makki, dan Rowman sebagai bintang utama, GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu juga menghadirkan sederet pedangdut papan atas, seperti Inul Daratista, Happy Asmara, Ghea Youbi, Lala Widy, Dara Fu, dan Arkhalia.

Ungu juga akan menghadirkan dua penyanyi jebolan Indonesia Idol, Nabila Taqiyyah dan Ronny Parulian, idola baru yang menampilkan lagu-lagu galau Ungu di panggung GTV Love Music.

Berbagai informasi terkini tentang GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu tersedia di akun media sosial @officialgtvid. Karena itu, pastikan untuk mengikuti akunnya ya.