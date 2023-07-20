Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 4 Candy Caddy: Ketika Arya Vasco dan Zulfa Maharani Semakin Dekat di Lapangan Golf

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:11 WIB
Episode 4 <i>Candy Caddy</i>: Ketika Arya Vasco dan Zulfa Maharani Semakin Dekat di Lapangan Golf
Episode 4 Candy Caddy selengkapnya di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Episode 4 Candy Caddy sudah tayang di Vision+ dan kini dapat ditonton melalui link ini. Pada episode terbaru ini, Yasmin (Zulfa Maharani) mulai menikmati pekerjaannya sebagai seorang caddy.

Yasmin menikmati bekerja di lapangan golf karena di sana dia bisa bertemu dengan pegolf profesional bernama Ray (Arya Vasco) yang tak habis membuatnya kagum. Hal itu membuat Adi (Ciccio Manassero), pacar Yasmin, menjadi cemburu. 

Suatu hari, saat menyusuri lapangan golf dengan buggy car, Ray bertanya tentang alasan Yasmin menjadi caddy. Pertanyaan itu, dijawab Yasmin dengan, "Ya, karena kebutuhan ekonomi."

Yasmin semakin nyaman kepada Ray karena pria itu mendukung mimpinya menjadi pegolf profesional. Ray yang seorang pegolf pun banyak memberikan saran dan masukan untuk Yasmin dalam mewujudkan mimpinya.

Episode 4 serial Candy Caddy. (Foto: Vision+)

Episode 4 serial Candy Caddy dapat Anda tonton secara eksklusif hanya di Vision+. Episode 1 dan 2 dari serial ini bisa diakses secara gratis, namun untuk episode lengkapnya bisa Anda tonton dengan berlangganan.

