Duh! Sabrina Chairunnisa Dilarikan ke RS karena Keracunan Mie Ayam

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa membawa kabar tak menyenangkan. Istri Deddy Corbuzier ini dilarikan ke rumah sakit karena keracunan mie ayam.

Hal ini diketahui dari unggahan Sabrina di akun Instagram miliknya. Ia membagikan potretnya tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus yang tersemat di tangannya.

"This Barbie is sick because keracunan mie ayam. Jadi kenot bikin konten barbie dulu ya gess," tulis Sabrina, dikutip pada Kamis (20/7/2023).

Unggahan ini langsung diserbu para netizen. Di antaranya terkejut karena melihat kondisi Sabrina yang harus dirawat di rumah sakit lantaran mengonsumsi mie ayam.

"Loh? Kaget! Keracunan mie ayam, astaga," komentar netizen.