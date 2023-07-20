Respons Cakra Khan Dibully Netizen: Mungkin Memang Saya Gak Sehebat yang Lain

JAKARTA - Keikutsertaan Cakra Khan dalam audisi America's Got Talent rupanya disoroti sinis oleh banyak netizen. Tidak sedikit dari mereka yang membully habis-habisan dengan menyebut dirinya hanya mencoba mendongkrak kembali ketenaran.

Beberapa netizen bahkan ada yang rela membuat sebuah konten di YouTube, menguliti penampilan Cakra Khan yang dinilai mengecewakan. Netizen tersebut juga membeberkan 4 alasan yang menyebabkan Cakra Khan tidak layak masuk semifinal.

Dikatakan penampilan Cakra Khan kurang greget. Penyanyi asal Pangandaran itu juga disebut hanya mengandalkan suara respinya saja. Netizen juga menilai Cakra Khan salah memilih lagu. Dan terakhir disebut tidak bisa menguasai panggung.

Menanggapi celotehan negatif tersebut, Cakra Khan pun menulis sebuah utas di media sosial Twitter. Ia mengaku sedih melihat banyaknya konten bernada miring yang berseliweran di YouTube yang padahal niatnya adalah membawa nama baik Indonesia.

"Mungkin memang saya gak sehebat yang lain but u know what , niat baik gw ingin bawa nama Indonesia. Makasih buat yang masih support saya anyways. Love you all," cuit Cakra Khan seperti dikutip dari Twitternya, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dirinya memiliki perasaan. Tapi disebutkan meski perasaannya tersakiti, ia tetap bertekad untuk terus melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia.

"Sampe dijabarin alasan-alasannya. Jujur gw manusia kadang punya perasaan juga , tapi insyaallah gw akan lakukan yang terbaik yang gw bisa meskipun seadanya , fyi konten kek gini banyak banget yang menyerang gw , and i don't know why," ujar Cakra Khan.

