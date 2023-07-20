Lahir di Keluarga Beda Agama, Rafael Tan: Pagi Gereja, Siang Wihara, Sore Salat

JAKARTA - Rafael Tan menjadi salah satu artis yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pasalnya, pemilik nama asli Rafael Landry Tanubrata ini juga lahir dalam keluarga yang berbeda agama.

Menariknya, bukan hanya ia yang berbeda agama dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya pun diketahui menganut agama berbeda hingga saat kecil ia sempat beribadah di tiga tempat berbeda.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Rafael saat menjadi bintang tamu di akun YouTube Denny Sumargo. Dalam videonya, Rafael menyebut jika ayahnya Jhony Tanubrata merupakan seorang muslim, sedangkan ibunya, Nila Setiawan menganut agama Buddha.

"Dulu tuh pas nyokap sama bokap married, agama mereka Buddha dua-duanya. Dua tahun gue lahir, bokap pindah ke Muslim, nyokap tetep Buddha," ujar Rafael Tan di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.

Menariknya, saat personel SM*SH ini berusia tiga tahun, ia pernah dibawa ke Gereja. Sebab, saat masih tinggal di Garut, Jawa Barat, orang tuanya sulit menemukan tempat les vokal, agar bakat yang dimilikinya bisa terasah.

"Karena Garut kota kecil enggak ada (les musik), terus temen bokap gue bilang, 'Ci, bawa ke gereja aja'," jelasnya.

Rupanya, dari Gereja itulah pria 36 tahun ini akhirnya mengenal Kristen sampai akhirnya ia memutuskan untuk menganut agama tersebut. Sehingga, ia pun hidup dengan tiga agama sekaligus dalam keluarganya, Kristen, Buddha dan Islam.

Akan tetapi, pelantun I Heart You ini mengaku sama sekali tak risih dengan hal tersebut. Ia justru bahagia bisa menjalani aktivitas di tiga agama yang berbeda hingga memiliki atribut untuk menjalankan ibadah salah, seperti sarung, peci hingga sajadah sendiri.