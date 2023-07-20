Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lahir di Keluarga Beda Agama, Rafael Tan: Pagi Gereja, Siang Wihara, Sore Salat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |01:30 WIB
Lahir di Keluarga Beda Agama, Rafael Tan: Pagi Gereja, Siang Wihara, Sore Salat
Rafael Tan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Tan menjadi salah satu artis yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pasalnya, pemilik nama asli Rafael Landry Tanubrata ini juga lahir dalam keluarga yang berbeda agama.

Menariknya, bukan hanya ia yang berbeda agama dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya pun diketahui menganut agama berbeda hingga saat kecil ia sempat beribadah di tiga tempat berbeda.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Rafael saat menjadi bintang tamu di akun YouTube Denny Sumargo. Dalam videonya, Rafael menyebut jika ayahnya Jhony Tanubrata merupakan seorang muslim, sedangkan ibunya, Nila Setiawan menganut agama Buddha.

"Dulu tuh pas nyokap sama bokap married, agama mereka Buddha dua-duanya. Dua tahun gue lahir, bokap pindah ke Muslim, nyokap tetep Buddha," ujar Rafael Tan di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.

Rafael Tan

Menariknya, saat personel SM*SH ini berusia tiga tahun, ia pernah dibawa ke Gereja. Sebab, saat masih tinggal di Garut, Jawa Barat, orang tuanya sulit menemukan tempat les vokal, agar bakat yang dimilikinya bisa terasah.

"Karena Garut kota kecil enggak ada (les musik), terus temen bokap gue bilang, 'Ci, bawa ke gereja aja'," jelasnya.

Rupanya, dari Gereja itulah pria 36 tahun ini akhirnya mengenal Kristen sampai akhirnya ia memutuskan untuk menganut agama tersebut. Sehingga, ia pun hidup dengan tiga agama sekaligus dalam keluarganya, Kristen, Buddha dan Islam.

Akan tetapi, pelantun I Heart You ini mengaku sama sekali tak risih dengan hal tersebut. Ia justru bahagia bisa menjalani aktivitas di tiga agama yang berbeda hingga memiliki atribut untuk menjalankan ibadah salah, seperti sarung, peci hingga sajadah sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847203/bantah-jadi-orang-ketiga-ari-wibowo-dan-inge-anugrah-rafael-tan-tak-akan-minta-maaf-5s8ZDhA5Ij.jpg
Bantah Jadi Orang Ketiga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, Rafael Tan Tak Akan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847200/betah-menjomblo-rafael-tan-ngurus-seblak-aja-kewalahan-apalagi-cewek-lddrMSNhpm.jpg
Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845459/lepas-citra-cowok-cool-rafael-tan-kini-bebas-jadi-mamang-sunda-2JfErmNlOk.jpg
Lepas Citra Cowok Cool, Rafael Tan Kini Bebas Jadi Mamang Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845453/tak-ada-job-hingga-jualan-bakso-aci-rafael-tan-sempat-malu-VOBdrXzJRc.jpg
Tak Ada Job hingga Jualan Bakso Aci, Rafael Tan Sempat Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/33/2844860/rafael-sm-sh-syok-saat-video-seblaknya-viral-dan-ditonton-jutaan-orang-y7cbG8mFW2.jpg
Rafael SM*SH Syok Saat Video Seblaknya Viral dan Ditonton Jutaan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844128/profil-rafael-tan-populer-bareng-smash-hingga-dituding-selingkuhan-istri-ari-wibowo-dSMsMukbDS.jpg
Profil Rafael Tan, Populer Bareng SMASH hingga Dituding Selingkuhan Istri Ari Wibowo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement