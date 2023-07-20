Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Duo Anggrek, Pedangdut Cantik yang Kembali Booming Lewat Lagu Cikini Gondangdia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |00:30 WIB
Biodata dan Agama Duo Anggrek, Pedangdut Cantik yang Kembali Booming Lewat Lagu Cikini Gondangdia
Duo Anggrek (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Duo Anggrek akan dibahas dalam artikel kali ini. Duo Anggrek sendiri merupakan grup duo dangdut yang terdiri dari Putri dan Devay.

Duo Anggrek sendiri belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Bukan tanpa sebab pasalnya single mereka yang berjudul Cikini Gondangdia tengah naik daun dan banyak digunakan oleh netizen di aplikasi TikTok.

Berikut, biodata dan agama Duo Anggrek:

Grup Duo Anggrek pertama kali debut di 2012. Sebelum beranggotakan Devay dan Putri, ada nama Angela Lorenza dan juga Mozanie yang sempat menjadi personel dari duo ini.

Dua personel Duo Anggrek saat ini ialah Devi Ayu Natalia dan Anggraeni Putri Andiri. Keduanya diketahui menganut agama Islam.

Duo Anggrek

Pada 2013, Duo Anggrek debut lewat lagu Sir Gobang Gosir. Di tahun yang sama, mereka juga merilis dua single lain, diantaranya Korupsi Cinta dan Gara Gara Dia.

Di 2015, Duo Anggrek mengeluarkan single Cikini Gondangdia. Lagu tersebut diketahui sempat hits usai dirilis, akan tetapi kembali ramai didengarkan lagi oleh masyarakat akhir-akhir ini.

Selain Cikini Gondangdia, lagu milik Duo Anggrek yang terkenal diantaranya Sir Gobang Gosir (2013), Pilih Aku Saja (2015), Goyang Nasi Padang (2017), Goyang Duo Anggrek (2018), hingga Pemberi Harapan Palsu (2019).

Halaman:
1 2
