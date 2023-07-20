Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Tak Paksakan Anak Kenakan Hijab, Ini Sebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:00 WIB
Olla Ramlan Tak Paksakan Anak Kenakan Hijab, Ini Sebabnya
Olla Ramlan Tak Paksakan Anak Berhijab (Foto: IG Olla Ramlan)
JAKARTA - Olla Ramlan konsisten mengenakan hijab sejak 2019. Kini, Olla juga tengah memberikan contoh kepada anaknya terkait kewajiban berhijab.

Namun, Olla memiliki cara sendiri dalam mengajarkan Aleena Naira Hana Hutapea untuk mulai menutup aurat.

"Aku bebasin (anak soal mengenakan kerudung)," kata Olla Ramlan kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Olla Ramlan Tak Paksakan Anak Kenakan Hijab, Ini Sebabnya

"Kadang-kadang dia pakai, kadang dia nggak pake. Jadi, aku enggak mau terpatok, ‘Wah, harus pakai (kerudung)’, enggak, nggak gitu, pokoknya seenaknya dia aja,” sambungnya.

Olla menyebut anaknya mulai tertarik mengenakan hijab karena melihat penampilannya. Oleh karena itu, dia lebih memilih memberikan contoh untuk menarik minat Aleena dalam berhijab.

"Dia (Aleena-red) bilang sih dia pengen sama kayak mama. Jadi, ya contoh terbaik buat anak-anak kan yang dia lihat, kenapa dia bisa salat ya karena dia lihat, kenapa dia bisa tata krama baik ya itu karena memang dia mencontoh apa yang dia lihat," ujar Olla Ramlan.

