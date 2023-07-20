Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyebar Fitnah Minta Maaf, Rossa Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:33 WIB
Penyebar Fitnah Minta Maaf, Rossa Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan
Rossa laporkan akun Tiktok penyebar fitnah (Foto: IG Rossa)
A
A
A

JAKARTA - Rossa menegaskan pihaknya tetap memberikan pintu maaf terhadap penyebar fitnah cueki Betrand Peto di Malaysia. Namun demikian proses hukum tetap berjalan, untuk memberikan efek jera bagi para penyebar hoax.

"Kalau adanya permintaan maaf itu beda, tetapi proses hukum tetap dijalankan," ucap Intan Bacil, manager Rossa di Bareskrim Polri.



Pihak Rossa pun menghargai proses penyelidikan yang akan dilakukan pihak polisi nantinya.

"Sekali lagi kami bersikap bijaksana, menghargai keputusan negara ini kan negara hukum, makanya saya membuat pengaduan karena Indonesia ini negara hukum. Kita tunggu saja keputusan daripada bapak-bapak Polisi," jelas Intan Bacil.

Telusuri berita celebrity lainnya
