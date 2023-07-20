Pihak Inara Rusli Ungkit Kelakuan Virgoun yang Tak Tahu Diri

JAKARTA - Rumah tangga Virgoun dan Inara Idola Rusli tengah diambang perceraian usai kasus dugaan perselingkuhan terungkap. Kelakuan Virgoun yang sempat meminta restu Inara untuk melakukan poligami pun kembali diungkap.

Kuasa hukum Inara, Mulkan Let-let, mengaku sangat menyayangkan sikap sang musisi terhadap kliennya.

Hal ini disampaikan setelah Virgoun dan Inara dijadwalkan menjalani sidang pembuktian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat belum lama ini.

"Sebenernya sih, wanita mana, istri mana yang jelas-jelas sudah diselingkuhi, terus sudah ketahuan disampaikan lagi dan lagi, bahkan dia buat pernyataan tertulis, terus setelah lebaran kemarin, dua hari setelah lebaran, dia bilang mau poligami pada wanita yang diselingkuhi sebelumnya," ungkap Mulkan Let-let.

"Padahal sebelumnya dia bilang nggak bakal selingkuh lagi," sambungnya.

Mulkan tak melarang Virgoun jika ingin membantah pernyataannya ini. "Kurang sabar apa Inara terhadap saudara Virgoun? Jadi, kalau sanggahan dari pihak Virgoun sah sah saja tapi kami juga siap membela klien kami," tutur Mulkan.