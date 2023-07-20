Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dansa Bareng Pria Dewasa, Lolly Emosi Disebut Punya Hubungan Asmara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:30 WIB
Dansa Bareng Pria Dewasa, Lolly Emosi Disebut Punya Hubungan Asmara
Lolly anak Nikita Mirzani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Laura Meizani alias Lolly lagi-lagi menjadi sorotan netizen. Setelah mabuk, kini giliran video saat Lolly tengah berdansa dengan seorang pria dewasa ramai diperbincangkan netizen lantaran viral.

Melihat video Lolly berdansa dengan seorang pria dewasa, netizen pun menuding bahwa gadis 16 tahun itu cukup dekat dengan pergaulan bebas. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa Lolly tengah menjalin hubungan asmara dengan om-om.

Akan tetapi, tudingan netizen tersebut tampaknya sudah kelewat batas. Pasalnya, putri dari Nikita Mirzani ini dengan cepat langsung memberikan klarifikasi dan menyebut bahwa pria itu merupakan kakak dari teman dekatnya di Inggris.

"Kalian jangan pada gila ya! Ini udah kelewatan batas! Itu abangnya @baserfer, temen deket gue dan dia ajakin gue dansa! Buta mata lu?," tulis Lolly di Instagram Storynya.

Lolly

Sementara itu, Lolly pun menyebut bahwa kakak dari temannya itu tidak akan berpacaran dengannya lantaran perbedaan usia. Mengingat, ada hukum di Inggris yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak di bawah dan cukup ketat.

"Hukum Inggris kuat! Menurut anda orang yang lebih tua ingin bersama anak di bawah umur tidak akan berakhir di penjara?," bebernya.

Halaman:
1 2
