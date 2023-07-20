Ramai Dijodohkan, Dikta Sebut Dirinya Tak Mungkin Berjodoh dengan Prilly Latuconsina, Kenapa?

JAKARTA - Dikta dan Prilly Latuconsina dipasangkan sebagai kekasih dalam series berjudul Cinta Dua Masa. Meski baru tayang beberapa episode, para penonton series tersebut tampaknya sudah mulai baper, hingga berharap jika keduanya benar-benar menjalin hubungan di dunia nyata.

Hal yang semakin membuat penggemar mereka berteriak yakni ketika Prilly membenarkan bahwa pelantun Harusnya Bersama itu masuk dalam kriteria cowok idamannya. Bahkan Prilly pun berani mengungkapkannya langsung di hadapan Dikta, ketika tampil dalam akun YouTube OPRA Entertainment.

"Iya, bener bener (Dikta masuk tipe pasangan idaman)," kata Prilly membenarkan sebuah isi artikel.

Akan tetapi, Dikta justru menyanggah pernyataan Prilly tersebut dan menyebut bahwa gadis 26 tahun itu berbohong. Bahkan Dikta mengatakan bahwa tipe pria idaman Prilly adalah yang high class, bukan seperti dirinya.

"Bohong banget lu," timpal Dikta.

"Bohong, Prilly tuh tipenya beda. Dia tuh high class banget. Ketemu comberan kayak aku, yah... nggak bisa," jelas Dikta.

Mendengar pemaparan Dikta, Prilly pun protes. Ia bahkan menyebut bahwa Dikta masuk kriteria pria idamannya lantaran memiliki selera humor yang bagus.

"Apaan sih mas. Iya, karena Mas Dikta lucu selalu bisa bikin aku ketawa. Jadi aku selalu bisa tertawa lebih banyak sama Mas Dikta," beber Prilly.