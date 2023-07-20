Sakit Hati, Lady Nayoan Tetap Izinkan Rendy Kjaernett Bertemu Anak

JAKARTA - Lady Nayoan mengaku tak pernah melarang Rendy Kjaernett bertemu ketiga anaknya. Diketahui, saat ini rumah tangga mereka tengah memasuki proses perceraian.

Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Lady mengaku masih bertahan untuk bercerai dengan Rendy.

Dia menyebut permintaan maaf yang disampaikan Rendy tak cukup mengobati kekecewaannya.

"Saya masih bingung saya pikir akan singkat (proses cerainya) tapi cukup lama. Jawaban saya masih sama dengan tujuan saya walaupun saya hormati keinginan hakim ya untuk mediasi jadi saya sudah bicara juga," kata Lady Nayoan.

"Dari awal sudah ada tapi maaf aja kan nggak cukup ya," sambungnya.