HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rossa Resmi Laporkan Penyebar Fitnah Cueki Bertrand Peto

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:18 WIB
Rossa Resmi Laporkan Penyebar Fitnah Cueki Bertrand Peto
Rossa laporkan akun Tiktok penyebar fitnah (Foto: IG Rossa)
A
A
A

JAKARTA - Rossa melalui kuasa hukumnya melaporkan konten fitnah cueki Bertrand Peto pada saat konser di Malaysia beberapa waktu lalu. Ikhsan Tualeka selaku management Rossa mengatakan fitnah tersebut telah merugikan kliennya sebagai salah seorang publik figur di Tanah Air.

"Alhamdulillah hari ini, siang ini kami secara resmi melaporkan pengaduan atas beredarnya video hoax atau pemberitaan merugikan artis atau klien kami," ujar Ikhsan Tualeka di Bareskrim Polri.

Ikhsan menyebut laporan ini untuk menjaga nama baiknya, pasalnya bekerjasama dengan beberapa produk dan menjadi ambassador.

"Karena kami dari management untuk menjaga nama baik dari talent atau artis kami. Itu pengaduan dan alhamdulilah telah diterima secara resmi oleh penyidik," jelas Ikhsan.

"Kami tentu berharap pihak kepolisian menindaklanjuti dan perlu diketahui kenapa kami lakukan," ujarnya lagi.

