Nesti Nanda Kini Sukses Jadi Beautyfluencer Berkat Hobi Editing Foto dan Video

JAKARTA - Nesti Nanda merupakan seorang konten kreator Indonesia yang cukup populer di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Saking dikenalnya, perempuan yang menjadi konten kreator sejak 2016 ini sering kali mendapatkan endorsement.

Nesti Nanda sendiri memulai kariernya sebagai konten kreator lantaran hobinya mengedit foto dan video. Hal itu itu membuatnya kerap mempelajari bagaimana cara mengedit konten video di TikTok dan YouTube. Bahkan setiap konten yang diunggahnya di sosial media merupakan hasil dari proses pengeditan sendiri dan hasil belajar secara otodidak.

Sebagai seorang konten kreator, perempuan, 31 tahun ini kerap mengisi platform media digitalnya dengan berbagai konten, termasuk konten kecantikan yang menampilkan skincare, kecantikan, riasan wajah, inspirasi gaya, barang-barang untuk anak-anak, serta gaya hidup rumah yang bermanfaat dan informatif.

Kehadiran Nesti dalam dunia digital tentunya mampu menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang influencer yang berfokus pada kecantikan, gaya hidup, serta peran sebagai seorang ibu, telah memberikan pandangan baru dan motivasi bagi banyak orang untuk mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka.

Dengan keahliannya yang luas dalam berbagai bidang, perempuan kelahiran Rawang, Jambi ini mampu memberikan inspirasi kepada banyak orang. Salah satunya, untuk meningkatkan gaya hidup mereka dan merawat diri dengan lebih baik.

"Niat saya adalah agar konten yang saya buat memiliki manfaat bagi mereka yang melihatnya. Saya bersyukur karena responnya sangat positif dan banyak yang menyukainya," ungkap pemilik akun Instagram ty_nanda91 dan TikTok @ty_nanda91 ini.

Intinya, menurut Nanda, jika seseorang ingin bermain di media sosial atau platform apa pun, pesannya adalah menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.

Menariknya, perempuan yang juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 2011 ini, ia juga turut menjalin kerjasama dengan berbagai merek terkemuka dalam industri kecantikan dan gaya hidup. Kolaborasinya dengan merek-merek tersebut bukan hanya sekadar endorsement, tetapi juga memperlihatkan integritas dan nilai-nilai yang dipegangnya dengan ikut memberikan rekomendasi bagi para pengikutnya.