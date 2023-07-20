Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Layangkan Somasi, Melly Goeslaw Tunggu Iktikad Baik Merek Pelangsing Pencatut Namanya

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:03 WIB
Layangkan Somasi, Melly Goeslaw Tunggu Iktikad Baik Merek Pelangsing Pencatut Namanya
Melly Goeslaw kirim somasi untuk merek pelangsing yang catut namanya (Foto: IG Melly)
A
A
A

JAKARTA - Melly Goeslaw masih menunggu pertanggungjawaban dari merek obat pelangsing yang sengaja mencatut namanya. Iktikad baik ditunggu meski Melly telah melayangkan somasi kepada merek-merek tersebut.

Hal ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, Ina Rachman saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2023). Dia menyebut pihaknya menunggu permintaan maaf dan menghapus video tersebut, dalam kurun waktu seminggu kedepan.

Melly Goeslaw Kirim Somasi untuk Merk Pelangsing yang Catut Namanya 

"Kami memberikan batasan waktu sampai 7 hari. Pihak-pihak itu meminta maaf dan men-takedown iklan-iklan menggunakan video palsu dari, Teh Melly dan dokter Peter," ujar Ina Rachman ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ina menerangkan bahwa brand-brand sengaja mencatut nama kliennya, sejauh ini telah tersebar melalui 43 akun, baik video maupun foto-foto. Atas tindakan itu pihaknya menegaskan tetap menunggu adanya permintaan maaf dari brand-brand tersebut.

"Sampai saat ini, hasil kita kurang lebih ada 43 akun. Kita belum tahu ya dari 43 akun itu, apakah satu, cuma dia ganti-ganti nama. Kita belum sampai kesana, kita masih screenshot-screenshot saja" jelas Ina.

Kendati demikian, Ina mengaku sejauh ini sudah ada enam akun beritikad baik dengan meminta maaf sekaligus men-takedown videonya. Meskipun beberapa foto-fotonya pun masih terdapat pada sosial media mereka.

Telusuri berita celebrity lainnya
