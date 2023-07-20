Tragis, Artis Frankie Jules Hough Tewas Kecelakaan dalam Kondisi Hamil

LOS ANGELES - Artis Frankie Jules Hough meninggal dunia dalam kondisi hamil. Frankie dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil yang dikendarai sopirnya, Adil Iqbal.

Dilansir Daily Mail, Kamis (20/7/2023), Frankie berada di satu mobil bersama Adil Iqbal, dengan dua putra dan keponakannya, Thomas, Tobias dan Neeva. Saat tewas, bintang serial Holyoaks ini tengah mengandung berusia 17 minggu.

Iqbal diketahui mengemudi dengan satu tangan. Pria berusia 22 tahun itu diketahui memegang ponselnya dengan tangan lainnya sembari merekam saat melewati lalu lintas jalan raya dengan kecepatan hingga 123 mph di M66 di Bury, Greater Manchester, pada 13 Mei lalu.

Frankie dan Neeva menderita cedera otak yang fatal. Frankie, Neeva dan putri Frankie yang belum lahir meninggal dua hari kemudian di rumah sakit.

Kedua bocah laki-laki, Thomas dan Tobias mengalami cedera parah dan masih dalam kondisi koma.

Sementara itu, Adil Iqbal pun dinyatakan bersalah atas kasus kecelakaan ini dan divonis penjara selama 12 tahun. Rekaman Dashcam serta rekaman dari telepon Iqbal, diperlihatkan ke pengadilan. Rekaman itu disaksikan oleh kerabat Ms Jules-Hough, beberapa di antaranya memberikan pernyataan dampak korban yang menyayat hati sebelum terdakwa dipenjara.