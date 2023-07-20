Dalton Gomez Galau Usai Diisukan Bercerai dari Ariana Grande

LOS ANGELES - Penyanyi Ariana Grande dikabarkan berpisah dari suaminya, Dalton Gomez. Pemberitaan terkait hal tersebut tentunya cukup mengejutkan publik, mengingat rumah tangga mereka baru dua tahun berjalan.

Sementara itu, Dalton Gomez sendiri dikabarkan hingga kini masih berharap agar pernikahannya dengan pelantun 7 Rings tersebut masih bisa diselamatkan. Bahkan, Dalton pun nampaknya galau berat usai isu tersebut mencuat ke permukaan.

Dikutip dari Us magazine, Dalton tampaknya sulit untuk membayangkan jika pernikahannya yang indah dan bahagia bersama Ariana Grande tak bisa lagi dilanjutkan. Mengingat, ia tentunya mendambakan kehidupan bahagia yang akan terus dijalani bersama Grande di sisinya.

“Dalton telah hancur karenanya. Perpisahan bukanlah yang dia inginkan. Dia menginginkan dongeng, akhir yang bahagia, dan tidak terlihat seperti itu," ujar sumber terdekat, dikutip dari Us Magazine, Kamis (20/7/2023).

Di tengah kehidupan rumah tangga yang retak, orang dalam lainnya mengungkap bahwa Gomez masih berharap ada kemungkinan mereka akan berdamai. Ariana Grande bahkan disebut masih ada berada di dalam hati Gomez yang terdalam.

Meski demikian, Gomez dikabarkan telah berkencan santai sebagai upaya untuk mengalihkan pikirannya dari perpisahannya dengan Grande. Tapi tentu saja ia tak mencari sesuatu yang serius. Gomez masih berusaha untuk memenangkan hati istrinya itu.

"Sejujurnya, dia belum melupakan Ariana dan masih ingin memenangkannya kembali. Dia hanya ingin maju dan tidak memiliki perasaan sulit tentang perpisahan mereka." ujar orang dalam tersebut.