Resmi Wamil, Jinhwan iKON Bakal Jadi Petugas Sosial

Kim Jinhwan menjadi personel pertama iKON yang menjalani wajib militer. (Foto: Twitter/@iKON_gnani____)

SEOUL - Kim Jinhwan ‘iKON’ resmi menjalankan masa tugas wajib militernya pada Kamis (20/7/2023). Dia akan mengikuti pelatihan militer dasar, sebelum menjalankan tugas sebagai petugas sosial.

BACA JUGA: Jinhwan iKON Jalani Wajib Militer Akhir Juli 2023

“Aku akan menjalankan wamil dengan sungguh-sungguh dan kembali secepatnya. Jadi, tolong saling menjaga satu sama lain dan lakukan yang terbaik dalam hidup kalian,” ujarnya kepada fans.

Jay ‘iKON’ dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Terima kasih karena kalian selalu mendukungku. Aku mencintai kalian semua.”

Sekitar 2 hari sebelum menjalankan tugasnya, Jay ‘iKON’ diketahui merilis album solo perdananya, ‘1ST Solo pt. BLUE MOON’. Dia juga masih sempat tampil bersama grupnya saat tur dunia di Osaka, Jepang.

Jay ‘iKON’ sempat mengunggah foto dirinya dengan kepala plontos di Twitter, pada 19 Juli 2023. Fans pun ramai memberikan semangat untuknya sebelum menjalankan wajib militer.