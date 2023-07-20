Advertisement
Keukeuh Bercerai Lantaran Diselingkuhi, Lady Nayoan Tak Larang Rendy Kjaernett Temui Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:31 WIB
Keukeuh Bercerai Lantaran Diselingkuhi, Lady Nayoan Tak Larang Rendy Kjaernett Temui Anak
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan kini tengah berada diujung tanduk. Setelah perselingkuhannya dengan Syahnaz diungkap ke publik, kini Lady Nayoan memilih untuk bercerai dari pria yang sudah memberinya tiga orang anak tersebut.

Meski begitu, Rendy mengatakan bahwa istrinya sama sekali tak pernah melarangnya untuk bertemu dengan buah hatinya. Kendati demikian, hingga kini Lady masih bersikukuh untuk bercerai dari Rendy.

Bukan tanpa sebab, pasalnya permintaan maaf Rendy yang dilontarkan padanya masih dianggap belum cukup untuk bisa mengobati kekecewaannya. Mengingat, perselingkuhan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya masih bingung saya pikir akan singkat (proses cerainya) tapi cukup lama. Jawaban saya masih sama dengan tujuan saya walaupun saya hormati keinginan hakim ya untuk mediasi jadi saya udah bicara juga," kata Lady Nayoan belum lama ini.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

"Dari awal udah ada tapi maaf aja kan nggak cukup ya," sambungnya.

Meski demikian, Lady tak ingin melarang Rendy bertemu dengan ketiga anaknya. Bahkan keduanya sempat menjalani liburan bareng anak walaupun di waktu yang terpisah.

"Ya sempat ada ya anak-anak nanya soalnya sempat stay cation, tapi kita nggak bersama 'kenapa kok kita liburannya pisah pisah' kalau weekend sama Papanya terus beda hari sama saya," jelas Lady.

"Kita selalu kalau soal anak tidak menyangkut pautkan anak-anak, jadi saya selalu gitu. Kalau dia mau sama ayahnya ya silahkan saja," sambungnya.

Halaman:
1 2
