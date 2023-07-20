Imbas Video Hoax Dicueki Rossa, Betrand Peto Kini Jadi Insecure

JAKARTA - Beberapa hari lalu sempat muncul sebuah video yang memperlihatkan aksi panggung Rossa saat tampil di Malaysia. Sayangnya, kemunculan video tersebut menggiring opini negatif lantaran menyebut bahwa Rossa mengabaikan Betrand Peto ketika tampil di atas panggung.

Hal itu jelas membuat ayah dari Betrand yakni Ruben Onsu merasa kesal dengan hal itu. Bahkan, suami Sarwendah ini sempat angkat bicara terkait video yang viral tersebut.

Menurut Ruben, aksi bully netizen yang menyebut bahwa putranya diabaikan oleh Rossa mampu membunuh karakter seseorang. Nahasnya, kini Betrand sampai merasa insecure lantaran video dan komentar netizen terkait hal tersebut.

"Ya sebagai teman curhat aku tahu lah story-nya gitu perjalanannya, jadi jangan anggap bullying itu biasa, Ini kan sudah mematikan karakter yang mematikan karakter seseorang," ujar Ruben Onsu baru-baru ini.

"Harusnya nggak jadi kerjaan tapi nggak mau dipikirin gitu, tapi kan dampak anak saya juga jadinya Onyo jadi mulai lagi insecure jadi mulai lagi takut lagi nanti duet kalau mau duet sama siapapun gitu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ruben mengatakan bahwa peristiwa tersebut cukup berdampak besar bagi putranya.

"Jadi ya banyak deh jadi banyak dampak sih gitu banyak dampak yang jadi PR-nya lagi nanti jadinya saya sama Sarwendah lagi nih gitu," ujarnya.