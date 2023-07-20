Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Bantah Sindir Nathalie Holscher Lewat Foto Lawas Perjuangannya Beli Susu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:40 WIB
JAKARTA - Komedian Sule beberapa waktu belakangan memang tengah menjadi sorotan. Meski rumah tangganya dengan Nathalie Holscher telah berakhir, segala pemberitaan yang menyangkut mantan istrinya tetap saja tak bisa lepas darinya.

Baru-baru ini, sempat muncul kembali postingan lawas Nathalie yang menyebut jika nafkah untuk Adzam sebesar Rp25 juta termasuk kecil. Hal itu membuat netizen emosi hingga menyebut bahwa Nathalie tak tahu berterima kasih.

Menariknya, usai postingan tersebut viral, Sule pun diketahui sempat mengunggah foto lawasnya ketika menabuh gendang. Dalam keterangan fotonya, Sule menyebut jika pekerjaan yang dilakukannya tersebut adalah untuk membeli susu sang putra sulung, Rizky Febian.

Sontak, unggahan Sule tersebut diduga merupakan sindiran bagi Nathalie. Mengingat wanita 30 tahun itu sempat mengatakan bahwa biaya susu putranya menyentuh Rp800 ribu per satu kaleng kecil dan wajar jika dirinya menyebut nominal nafkah anak Rp25 juta termasuk kecil.

Sule dan Adzam

Akan tetapi, Sule pun membantah jika dirinya mengunggah foto tersebut untuk menyindir mantan istrinya atau siapapun.

"Itu kan dulu jadi memang lagi mengingat masa dulu. Jadi sebenarnya postingan itu sekarang lagi ramai kan ya, saya dibilang nyindir padahal mah nggak," ujar Sule dalam program bintang tamu di program Pagi Pagi Ambyar.

Lebih lanjut, pria 46 tahun ini mengatakan bahwa dirinya sempat bersedih ketika diingatkan pada kejadian masa lampaunya. Sebab, kala itu ia cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan uang demi anak-anaknya.

"Jadi itu kan memang sebenarnya dikirimin fotonya ya, terus jadi ingat lagi ya berkaca-kaca dong pastinya," bebernya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
