HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett Janji Akan Umumkan Proses Modifikasi Tato Wajah Mirip Syahnaz

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:35 WIB
Rendy Kjaernett Janji Akan Umumkan Proses Modifikasi Tato Wajah Mirip Syahnaz
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Lady Nayoan, meski sang istri keukeuh ingin bercerai. Demi sang istri, ia bahkan berencana untuk memodifikasi tato mirip wajah Syahnaz yang berada di bagian punggungnya.

Pria 35 tahun ini menjelaskan bahwa proses modifikasi tato tersebut sudah dilakukan. Bahkan ia memulainya dengan tahap konsultasi ke tatto artist kenalannya.

"Sedang proses, saya kemarin sudah konsultasi sama salah satu tato artistnya juga, kalau hapus kan agak lama ya, berbulan-bulan karena ada beberapa tahapan," ujar Rendy Kjaernett saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi belum lama ini.

"Solusinya buat saya ya ditimpa, ditimpa di bagian mana ya pasti di bagian muka," lanjutnya.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Sementara itu, jika proses modifikasi tatonya telah rampung, Rendy berjanji akan mengumumkan hal itu ke ruang publik.

"Nantinya saya bakal kasih tahu ke temen-temen juga kok. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat buat saya, ngebuktiin ke Lady kalau saya serius," jelasnya.

Halaman:
1 2
