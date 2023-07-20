Anak Nikita Mirzani Bicara Soal Video Mabuknya yang Viral

JAKARTA - Laura Meizani alias Lolly, putri dari artis kontroversial Nikita Mirzani, kembali menjadi sorotan. Setelah perseteruannya dengan sang ibu hingga dugaan bahwa dirinya telah berpindah agama, kali ini Lolly kembali mencuri perhatian lantaran beredarnya video ketika dirinya sedang mabuk.

Dalam video yang beredar, Lolly terlihat berjalan sempoyongan hingga harus dibantu oleh rekannya.

Terkait video viral tersebut, mantan kekasih Sean Mikael ini pun angkat bicara. Ia membenarkan jika memang dirinya adalah sosok perempuan dalam yang ada dalam video tersebut.

Namun, ia memberikan penjelasan sedikit terkait peristiwa dalam video tersebut. Selain sudah beberapa waktu lalu terjadi, Lolly pun memastikan bahwa kala itu sedang dalam pengawasan orang dewasa.

“Aku mabuk aja heboh sedunia. Padahal itu video sudah 2 minggu yang lalu, itu pun aku minum sama orang dewasa. Ampun deh, pusing pala Barbie,” tuls Lolly, dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut, Lolly kembali menegaskan bahwa dirinya kini masih berada di Inggris untuk menempuh pendidikan, bukan untuk urusan lainnya. Baginya permasalahan ini seharusnya tak perlu dibesar-besarkan.

Bukan hanya itu, Lolly juga mengungkap bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sebuah pesta pernikahan sehingga tak perlu dipermasalahkan.

"Saya di Inggris ini untuk belajar. Video itu diambil dua minggu yang lalu, saya tidak tahu mengapa anda menjadikannya masalah besar dan bagaimanapun ini adalah pesta pernikahan," bebernya.

Sementara itu, Lolly juga kembali menegaskan jika dirinya saat itu berada dalam pengawasan orang dewasa. Mengenai kondisinya yang berjalan sempoyongan, gadis 15 tahun ini menjelaskan jika hal itu terjadi lantaran kondisinya yang sebelumnya tidak mengkonsumsi makanan apapun.