Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Diminta Hakim Mediator Jalin Komunikasi di Luar Persidangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:21 WIB
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Diminta Hakim Mediator Jalin Komunikasi di Luar Persidangan
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sidang mediasi perceraian Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sudah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. Akan tetapi, hakim mediator dalam sidang tersebut memberikan waktu dua pekan kepada Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan untuk kembali menjalin komunikasi di tengah proses perceraiannya.

Sebelumnya, Rendy dan Lady telah menjalani sidang cerai perdana dengan agenda mediasi di PN Bekasi pada 18 Juli 2023 kemarin. Dalam sidang tersebut, keduanya juga diberikan kesempatan berbincang tanpa didampingi tim kuasa hukum.

"Artinya para pihak ini ketemu langsung, ngobrol langsung, tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Pak Rendy dan Bu Lady juga didampingi oleh hakim mediator dari PN Bekasi, sudah sempat ngobrol lah," ujar kuasa hukum Rendy Kjaernett, Ezra Simanjuntak, belum lama ini.

Akan tetapi, hingga waktu mediasi selesai, keduanya masih belum menemukan kesepakatan terkait rumah tangga mereka. Oleh karena itu, hakim memberi waktu selama dua pekan kepada keduanya untuk kembali menjalin komunikasi lebih lanjut di luar persidangan.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

"Jadi kan selama ini komunikasinya sangat terbatas, dengan adanya mediasi ini harapannya dari Pengadilan juga mendukung, dapat berkomunikasi lah lebih lanjut," jelas Ezra.

Kepada awak media, Rendy sendiri tak sungkan menceritakan suasana di ruang mediasi ketika bertemu Lady.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement