HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Song Hye Kyo Menang Daesang, Berikut Daftar Pemenang Blue Dragon Series Awards 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:46 WIB
Song Hye Kyo Menang Daesang, Berikut Daftar Pemenang Blue Dragon Series Awards 2023
Daftar pemenang Blue Dragon Drama Series Awards 2023. (Foto: Soompi)
SEOUL - Blue Dragon Series Awards kembali digelar untuk kedua kalinya di Paradise City, Incheon, Korea Selatan, pada 19 Juli 2023. Ajang penghargaan tersebut ditujukan kepada para pelaku drama dan variety show produksi platform layanan streaming

Dipandu YoonA 'SNSD' dan Jun Hyun Moo, Blue Dragon Series Awards 2023 merilis kategori baru, seperti Daesang (Penghargaan Utama), OST Popularity Award, dan Why Not Award (penghargaan untuk mereka yang memulai perubahan dalam layanan streaming lewat ide unik). 

Penghargaan Utama Blue Dragon Series Awards 2023 dimenangkan oleh Song Hye Kyo lewat drama The Glory. Sementara lawan mainnya, Lim Ji Yeon membawa pulang penghargaan Best Supporting Actress (Aktris Pendukung Terbaik). 

Drama Big Bet meraih penghargaan Best Drama (Drama Terbaik), sementara Siren: Survive the Island memenangkan kategori Best Variety Program (Program Variety Terbaik). Bae Suzy dan Ha Jung Woo membawa pulang penghargaan Aktris dan Aktor Terbaik. 

Park Ji Hoon memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik berkat perannya dalam drama Weak Hero Class 1. Sementara aktris Shin Ye Eun meraih Aktris Pendatang Baru Terbaik lewat drama Revenge of Others.

