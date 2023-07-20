Main Film Catatan Si Boy Versi Reboot, Angga Yunanda: Jadi Tahu Orang Kaya Gimana

JAKARTA - Aktor muda Angga Yunanda akan tampil dalam film Catatan Si Boy versi reboot yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 17 Agustus 2023 mendatang. Menariknya, dalam film ini Angga juga akan bermain bersama sederet artis muda Tanah Air mulai dari Syifa Hadju, Alyssa Daguise, Rebecca Klopper, hingga Arya Vasco.

Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film Catatan Si Boy masih akan menceritakan sosok pemuda bernama Boy yang memiliki karakter jiwa sosial tinggi dan banyak teman. Menariknya, selama proses syuting berlangsung, Angga Yunanda mengatakan bahwa ada cukup banyak persiapan dan masukan untuk penampilannya di film ini.

"Berjalan dengan lancar untuk aku sendiri sebagai Boy, persiapan lumayan panjang ada reading, ada workshop fighting karena aku lumayan ada beberapa sequence untuk fighting," ungkap Angga Yunanda kepada wartawan belum lama ini.

Sementara itu, kekasih Shenina Cinnamon ini mengaku sudah sering mendengar dan mengetahui soal cerita fenomenal Catatan Si Boy sebelum ia mendapat tawaran bermain di film ini. Saat diberi kepercayaan untuk memerankan tokoh Boy tanpa melepas karakter aslinya, Angga jelas merasa tertantang.

"Tapi untuk karakter developmentnya banyak referensi lain yang aku kumpulkan untuk jadi Boy saat ini, seperti aku nonton film originalnya diskusinya juga sama sutradara itu prosesnya lama akhirnya bisa jadi Boy di Catatan Si Boy 2023 ini semoga nanti bisa tersampaikan dengan baik," papar Angga Yunanda.

"Di sini aku ingin memberikan gaya sendiri sebagai Boy zaman sekarang. Tapi tetap ada benang merahnya yang tidak jauh dari Boy yang dulu. Cuma si Boy di sini bikin aku jadi tahu orang kaya sebenernya tuh gimana, gak suka pamer," sambungnya.

Lebih lanjut, Angga pun menegaskan bahwa tokoh Boy yang diperankannya bukanlah sosok pria bad boy. Namun, ia mengaku enggan membeberkan seperti apa karakter Boy yang akan diperankannya, dan meminta penonton untuk menyaksikan langsung pada 17 Agustus 2023 mendatang.

"Menurut aku Boy itu nggak bad boy sih, dia good boy banget, humble. Sporty betul. Gesturnya pasti, cuma nanti aja biar surprise," papar Angga.