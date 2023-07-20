Sinopsis 2 Film Malam Satu Suro yang Dibintangi Suzanna dan Citra Kirana

Sinopsis 2 Film Malam Satu Suro yang Dibintangi Suzanna dan Citra Kirana (Foto: ist)

JAKARTA - Sinopsis 2 film Malam Satu Suro yang dibintangi Suzanna dan Citra Kirana viral di media sosial. Kedua film ini mencuri rasa penasaran publik lewat jalan cerita serta saksi peran kedua bintang film papan atas.

Meski memiliki judul yang serupa, kedua film ini ternyata memiliki jalan cerita yang berbeda. Selain itu, kedua film Malam Satu Suro ini tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Film pertama rilis pada 1988 disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra.

Sementara, film Malam Satu Suro kedua yang diperankan oleh Citra Kirana merupakan film garapan Anggy Umbara. Film ini rilis pada tahun 2019 lalu.

Berikut adalah sinopsis 2 film Malam Satu Suro yang dibintangi Suzanna dan Citra Kirana:

Sinopsis Malam Satu Suro 1988

Film Malam Satu Suro yang diperankan mendiang Suzanna menceritakan tentang arwah penasaran seorang wanita bernama Suketi yang menjelma sundel bolong. Suketi bangkit dari kematian setelah dihidupkan kembali oleh dukun Ki Rengga (Soendjoto Adibroto).

Ki Rengga membangkitkan Suketi (Suzanna) karena ia sangat ingin memiliki anak angkat. Kehidupan Ki Rengga bersama Suketi berjalan normal seperti ayah dan anak di pedesaan. Keadaan berubah sejak kedatangan seorang pemuda asal Jakarta bernama Bardo Ardiyanto (Fendy Pradana).

Bardo jatuh cinta sejak pertama kali melihat Suketi. Mengetahui Suketi juga menyukainya, Bardo meminta izin kepada Ki Rengga untuk menikahinya. Ki Rengga menyetujui pernikahan Suketi dengan Bardo asalkan dengan satu syarat.

Pernikahan keduanya harus dilaksanakan pada malam satu suro atau malam tahun baru. Selain itu pernikahan Bardo dan Suketi digelar di tengah hutan. Lalu akhir kisah cinta Bardo dan Suketi?