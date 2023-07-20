Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Go Eun dan Noh Sang Hyun Adu Akting dalam Film Love in The Big City

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:37 WIB
Kim Go Eun dan Noh Sang Hyun Adu Akting dalam Film <i>Love in The Big City</i>
Kim Go Eun dan Noh Sang Hyun adu akting dalam film Love in the Big City. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Kim Go Eun mengonfirmasi proyek layar lebar terbarunya. Sang aktris dipastikan beradu akting dengan Noh Sang Hyun dalam film arahan Lee Eon Hee, Love in the Big City.

Film romantis yang diadaptasi dari novel populer karya Park Sang Young ini berkisah tentang seorang perempuan berjiwa bebas yang hidup bersama dengan seorang pria yang penuh dengan rahasia.

Mengutip Soompi, Kamis (20/7/2023), Kim Go Eun akan berperan sebagai Jae Hee. Dia digambarkan sebagai perempuan blakblakan yang tak takut mengungkapkan perasaannya dalam sebuah hubungan.

“Aku sangat antusias memerankan Jae Hee, karakter yang bebas dan sangat berterus terang. Aku penasaran bagaimana kami akan menampilkan hubungan Jae Hee dan Heung Soo dalam film ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk film ini,” ujarnya.

Love in the Big City. (Foto: Hancinema)

Sementara Noh Sang Hyun yang sebelumnya menarik perhatian publik lewat series Pachinko berperan sebagai Heung Soo. Pria ini diceritakan tak memiliki ketertarikan dalam pendidikan maupun hubungan asmara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
