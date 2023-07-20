Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tami Aulia Siaran Perdana di Weekend Takeover Okezone Radio

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:59 WIB
Tami Aulia Siaran Perdana di Weekend Takeover Okezone Radio
Tami Aulia Weekend Takeover di Okezone Radio (Foto: IG Tami Aulia)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta yang sebelumnya Global Radio Jakarta menghadirkan program siaran bernama, Weekend Takeover, yang akan menemani Zoners (pendengar Okezone Radio) setiap hari Sabtu, jam 20.00 – 21.00 WIB. Dalam program spesial ini, yang akan siaran bukan penyiar asli dari Okezone Radio Jakarta, melainkan para musisi-musisi pilihan yang akan siaran selama 1 jam sebagai penyiar tamu.

Di edisi Weekend Takeover kali ini ada Tami Aulia sebagai penyiar tamu, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023, jam 20.00-21.00 WIB. Tami Aulia adalah seorang penyanyi asal Lombok yang memulai karirnya saat ia berusia 17 tahun. Namanya tenar setelah ia melakukan banyak cover lagu-lagu penyanyi ternama dan mengunggahnya ke media sosial.

Tami Aulia Siaran Perdana di Weekend Takeover Okezone Radio

Dalam single terbarunya, Tami merasa punya style bernyanyi yang baru, lebih flow dan juga powerless namun tidak mengurangi esensi dari cara pembawaan lagu. Jika biasanya dalam bernyanyi ia lebih sering mengutamakan power, di lagu ‘Kamu Di Masa Depan’ Tami lebih mengutamakan rasa dan bagaimana ia bisa bernyanyi sambil merepresentasikan isi lagu dengan baik.

Dengarkan program spesial dari Okezone Radio Jakarta setiap hari Sabtu yaitu, Weekend Takeover, dengan para musisi-musisi pilihan yang akan siaran selama 1 jam. Dalam program ini, Zoners (pendengar Okezone Radio) juga berkesempatan mengenal lebih dalam tentang para musisi tersebut.

