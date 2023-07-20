Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Seru! Ungu Ajak Penonton Nostalgia di GTV Love Music

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:32 WIB
Seru! Ungu Ajak Penonton Nostalgia di GTV Love Music
GTV Love Music (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - GTV menghadirkan konser musik GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu. Konser musik istimewa ini digelar pada Jumat (20/7/2023) di Studio RCT+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Penampilan Ungu ini turut mengobati kerinduan para penonton dan Qliquers, para penggemar beratnya. Sejumlah lagu sukses dibawakan Pasha, Enda, Oncy dan Maki ini di atas panggung dan turut mengajak penonton bernostalgia.

Ungu

Ungu membuka penampilannya di atas panggung menyanyikan lagu Bayang Semu. Lagu itu berhasil mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama dan melepas kerinduan mereka.

Terlihat penampilan Pasha dan kawan-kawan begitu bersemangat dan disambut riuh dari para penonton yang ikut antusias.

Selain itu, Ungu juga mengajak kontestan Indonesian Idol, Rony Parulian untuk berduet bersama. Penampilan keduanya pun berhasil menghibur para penonton yang hadir di Studio RCTI+ malam ini.

Selain penampilan Ungu, beberapa pedangdut Tanah Air seperti Inul Daratista, Happy Asmara, Ghea Youby hingga Lala Widy turut tampil di atas panggung GTB Love Music. Mereka sukses mengajak para penonton terhibur dan bergoyang bersama.

