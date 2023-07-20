Sore Ini, V1RST dan UN1TY Meriahkan Music Zone by Okezone Radio di Sarinah

JAKARTA - Okezone Radio kembali menggelar event musik Music Zone di anjungan Sarinah. Setiap minggunya Music Zone menghadirkan musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang dibawakan Laras Tahira dari program Good Afternoon Zone ini ada setiap hari Jumat mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi kali ini, Jumat (21/07/2023), akan ada penampilan keren dari V1RST. Girl Group beranggotakan 7 gadis cantik ini baru merilis single terbaru mereka berjudul “Jatuh Cinta” pada Kamis 20 Juli 2023. Di Music Zone kali ini, V1RST akan membawakan lagu-lagu hits mereka.

Pada Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners (pendengar Okezone Radio) bakal ditemani juga oleh UN1TY. Boy Group beranggotakan Shandy, Gilang, Fenly, Fajri, Zweitson, dan Fiki ini baru-baru ini merilis single “Ya Udah” yang merupakan singel debut dengan formasi yang lebih fresh.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah bisa mendengarkan di 88.4 FM Okezone Radio Jakarta dan 89.7 FM Okezone Radio Bandung. Untuk Zoners yang ada di luar kota bisa mendengarkan lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

