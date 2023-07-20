Tiara Andini Gagal Konser di Malaysia, SMN Tuntut Permintaan Maaf Promotor

JAKARTA - Tiara Andini batal konser di Kuala Lumpur yang seharusnya berlangsung pada 24 Juni 2023. Menindaklanjuti hal tersebut pihak promotor bernama Rel Event Malaysia malah membuat pernyataan resmi yang dinilai Star Media Nusantara justru menyudutkan pihaknya dan Tiara.

"Karena keadaan tak terduga di luar kendali kami, manajemen artis telah memberitahu kami bahwa mereka tidak dapat mengikuti pertunjukan dan kami terpaksa membuat keputusan sulit untuk membatalkan pertunjukan," tulis akun @releventmas.

Menurut pihak Star Media Nusantara (SMN) pernyataan ini telah memojokkan mereka. Padahal, Niko Kharisma selaku Road Manager Tiara Andini mengatakan promotor lah yang bahkan tidak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditentukan.

"Singkatnya aja sebenarnya kita sudah mencoba sebaik-baiknya untuk bisa memenuhi kesepakatan bersama, mengejar tiket penerbangannya terus komunikasi sampai ke teknis, tapi pada akhirnya dari pihak promotor itu tidak bisa memenuhi secara kesepakatan yang kita minta di dalam batas waktu yang akhirnya kita tidak bisa melanjutkan kegiatan atau pekerjaan ini," kata Niko di MNC Kebon Jeruk, Kamis (20/7/2023).

Antara lain yang dipermasalahkan oleh pihak manajemen adalah tiket pesawat tak kunjung dibelikan padahal waktu semakin mepet hingga masalah pelunasan pun terhambat. Atas pernyataan Rel Event Malaysia tersebut, pihak SNM melalui kuasa hukum menuntut permohonan maaf.

"Kami menghimbau melakukan permintaan maaf pada Star Media Nusantara dan Tiara Andini secara formal dan non formal dan akibat itu kami akan mengajukan surat secara resmi kesana," kata Timoty Ezra Simanjuntak selaku Kuasa Hukum.

Bukan itu saja, SMN juga meminta promotor menghapus postingan pernyataan resmi terkait gagalnya konser Tiara Andini di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Official statement dari releventmas ini harus di takedown, karna ini terkesan menyudutkan dari kami," lanjut Ezra.