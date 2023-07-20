Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Marco Hafiedz Bentuk Kathmandu, Awalnya Ogah Dibayangi Status Anak Ridho Slank

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |01:30 WIB
Marco Hafiedz Bentuk Kathmandu, Awalnya <i>Ogah</i> Dibayangi Status Anak Ridho Slank
Kathmandu. (Foto: Lintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marco Hafiedz, putra Ridho Slank, membentuk grup musik Kathmandu. Sebagai anak artis, mulanya ia terganggu bila berkarya dengan bayang-bayang popularitas orangtuanya.

"Awalnya risih. Ini sempat diobrolin juga sama bokap. Kesimpulannya, ya udah 'mau gimana lagi, lo enggak bisa ganti ayah lo siapa'," ujar Marco kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

Bahkan, Marco awalnya enggan menunjukkan karyanya pada sang ayah. Tetapi ternyata, Ridho mengaku suka dengan karya anaknya.

Ia menawarkan bantuan dalam produksi lagu-lagu Kathmandu bukan karena Marco putranya. Namun karena dia punya ketertarikan dengan karya sang anak.

"Awalnya aku enggak mau kasih lagu ke bokap sih, takut dibayang-bayangin (nama ayah) lagi. Tapi dia bilang sendiri, 'gue bantuin soalnya lagu lo enak. Kalau enggak enak enggak gue bantuin'," ungkapnya.

Halaman:
1 2
