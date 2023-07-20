Musim Solois, Alessa Pede Tampilkan Format Band dengan Vokalis Cewek

JAKARTA - Grup band Alessa baru-baru ini merilis single perdananya, Katakan. Elton, Putri, dan Andi percaya diri berkarya sebagai band di tengah gempuran musisi solo saat ini.

"Zaman sekarang kan udah banyak penyanyi solo yang keluar. Kita mencoba untuk mengingatkan kembali pada era 2000-an. Terus vokalisnya cewek lagi," kata Putri sang vokalis kepada Okezone, Kamis (20/7/2023).

Mereka mengambil referensi musisi-musisi Inggris untuk berkarya. Hal ini juga kental dirasakan ketika mendengar lagu Katakan yang bernuansa britpop.

"Sebenarnya kalau warna musik sih pop, tapi popnya lebih ke british," kata Elton, sang gitaris.

"Kalau luar mungkin Coldplay dan Echosmith, kalau Indonesia mungin NOAH, Nidji," sahut Putri.

Putri lantas menceritakan awal mula terbentuknya Alessa yang kini bernaung di bawah label Musica Studios. Ia lebih dulu kenal dengan Elton yang sering dijumpai kala mengikuti festival musik.