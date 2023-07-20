Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Musim Solois, Alessa Pede Tampilkan Format Band dengan Vokalis Cewek

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |00:30 WIB
Musim Solois, Alessa Pede Tampilkan Format Band dengan Vokalis Cewek
Alessa. (Foto: Lintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Alessa baru-baru ini merilis single perdananya, Katakan. Elton, Putri, dan Andi percaya diri berkarya sebagai band di tengah gempuran musisi solo saat ini.

"Zaman sekarang kan udah banyak penyanyi solo yang keluar. Kita mencoba untuk mengingatkan kembali pada era 2000-an. Terus vokalisnya cewek lagi," kata Putri sang vokalis kepada Okezone, Kamis (20/7/2023).

Mereka mengambil referensi musisi-musisi Inggris untuk berkarya. Hal ini juga kental dirasakan ketika mendengar lagu Katakan yang bernuansa britpop.

"Sebenarnya kalau warna musik sih pop, tapi popnya lebih ke british," kata Elton, sang gitaris.

"Kalau luar mungkin Coldplay dan Echosmith, kalau Indonesia mungin NOAH, Nidji," sahut Putri.

Putri lantas menceritakan awal mula terbentuknya Alessa yang kini bernaung di bawah label Musica Studios. Ia lebih dulu kenal dengan Elton yang sering dijumpai kala mengikuti festival musik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement