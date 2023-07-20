Tiara Andini Gagal Konser di Malaysia, Ini Alasannya

JAKARTA - Tiara Andini semula dijadwalkan manggung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 24 Juni 2023 lalu. Namun, lantaran ada hal-hal yang tak dipenuhi oleh pihak promotor yakni Rel Event Malaysia, konser tersebut batal.

Mulanya negosiasi antara Star Media Nusantara, management yang menaungi Tiara Andini dan pihak promotor berjalan dengan baik. Namun mendekati waktu yang disepakati, promotor malah tak memenuhi kewajiban.

"Singkatnya aja sebenarnya kita sudah mencoba sebaik baiknya untuk bisa memenuhi kesepakatan bersama, mengejar tiket penerbangannya terus komunikasi sampai ke teknis, tapi pada akhirnya dari pihak promotor itu tidak bisa memenuhi secara kesepakatan yang kita minta di dalam batas waktu yang akhirnya kita tidak bisa melanjutkan kegiatan atau pekerjaan ini," kata Niko Kharisma, Road Manager Tiara, dalam konferensi pers, MNC Kebon Jeruk, Kamis (20/7/2023).

Salah satu yang tak dipenuhi oleh promotor konser di Kuala Lumpur adalah tiket pesawat tak kunjung dibeli. Padahal, waktu sudah semakin mepet.

Star Media Nusantara masih terus mengikuti alur promotor, hingga akhirnya management Tiara Andini pun memutuskan tidak berangkat ke Malaysia demi meminimalisir hal-hal yang ke depannya mungkin tidak akan dipenuhi.

"Kita sudah memberikan riders semua harus dengan SOP kita, sampai di time limit terakhir kita minta tiket pesawat tapi tidak kunjung dipenuhi. sedangkan itu sudah last minute," ujar Niko.

"Kita selalu mengikuti sampai di waktu-waktu terakhir. Misalnya penerbangannya jam 1 siang, paling ga jam 8 pagi harus punya tiket, sampai di jam 8 pagi masih belum dapat tiket. Terus mundur lagi kita ikuti sampai waktu-waktu yang bener-bener gak bisa kita ikutin lagi," lanjutnya.

Mengenai hal ini, bukannya mendapat permintaan maaf, pihak promotor Rel Event Malaysia justru membuat pernyataan resmi yang menyinggung Star Media Nusantara. Salah satu kalimat dari pernyataan di media sosial dianggap menyudutkan manajemen maupun Tiara Andini.

"Jadi yang mau kita tanggapi, di dalam official press statement-nya dari pihak releventemas (promotor) dari Kuala Lumpur, disitu ada bahasa 'keadaan yang tidak dijangkau di luar kontrol kami'. nah disitu terkesan seperti memojokan dari manajemen dan artis," ungkap Timoty Ezra Simanjuntak selaku Kuasa Hukum.