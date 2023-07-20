Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback ke Dunia Musik, Doni Eks Seventeen Dirikan Band Elastic

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:30 WIB
Comeback ke Dunia Musik, Doni Eks Seventeen Dirikan Band Elastic
Elastic Band (Foto: Erfan Erlin/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Doni Johan Saputra merupakan vokalis dari band Seventeen pada 2001-2006 silam. Setelah hengkang dari band tersebut, posisinya pun digantikan oleh Riefian Fajarsyah alias Ifan.

15 tahun hengkang, kini Doni kembali hadir di belantika musik Indonesia lewat band barunya, Elastic. Band tersebut bahkan ia dirikan bersama eks gitaris Tiket Band, Teguh Diswanto serta mantan drummer Es Nanas & Cannonball, Yohanes Kiki Mirano.

Bersama Elastic, Doni kini mengusung unit pop band baru dengan kemasan yang lebih segar. Band mereka bahkan resmi berdiri sejak 21 Juni 2022 lalu dan bera di bawah naungan manajemen Lawak Production.

Bersamaan dengan comebacknya Doni di industri musik, Elastic pun turut merilis album yang berisikan delapan buah lagu. Mereka bahkan meyakini genre lagu di album tersebut cukup kekinian, sehingga bisa diterima masyarakat.

 

Elastic Band

Menariknya, Doni mengaku sangat terinspirasi dengan konsep nada yang ditampilkan oleh band terdahulunya yakni Kiai Kanjeng. Bahkan ia mengaku sangat terinspirasi dengan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, rekannya di band tersebut.

"Ternyata lirik atau ide-ide dalam musik elastic berdasarkan pengalaman saat di Kiai Kanjeng dan Mbah Nun (Cak Nun). Dan itu tidak saya sadari," ujar Doni.

Doni menambahkan bahwa dirinya kini memang masih tetap eksis di Kiai Kanjeng dan menjadikan Elastic sebagai rumah kedua. Kendati demikian, ia tetap memprioritaskan diri pada band barunya tersebut karena mampu mengeksplorasi lebih jauh berkaitan ide liarnya.

Lebih lanjut, Doni menyebut bahwa Kiai Kanjeng juga turut menginspirasinya untuk membuat lagu berjudul Diluar Nalar. Lagu ini diambil dari Puisi Cak Nun tahun 1977 berjudul Cirikan Saja.

Halaman:
1 2
