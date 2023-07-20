Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Shanna Shannon dan Steven Pasaribu Rilis Haunting, Dengarkan di TREBEL

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:42 WIB
Shanna Shannon dan Steven Pasaribu Rilis <i>Haunting</i>, Dengarkan di TREBEL
Shanna Shannon dan Steven Pasaribu duet bareng lewat lagu Haunting. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Shanna Shannon dan Stevan Pasaribu merilis lagu duet berjudul Haunting, pada 5 Juli 2023. Meski lagu bernuansa galau, namun kedua musisi muda ini mengemasnya dengan musik yang upbeat.

 

Lagu ciptaan Melly Goeslaw ini, sangat relate dengan romansa anak muda karena terinspirasi dari kisah klasik percintaan ala anak muda zaman sekarang. Hal tersebut diungkapkan Melly lewat unggahannya di Instagram.

“Lagu ini bercerita tentang hubungan yang sudah selesai, namun masih pengin balikan. Tapi karena gengsi, mereka diam-diam suka stalking media sosial satu sama lain menggunakan second account," ujar Melly.

Nah, jika merasakan apa yang dituturkan Shanna Shannon dan Stevan Pasaribu dalam lagu Haunting, maka lagu ini wajib masuk dalam playlist-mu. Lagu ini bisa Anda akses secara gratis dan legal dengan mengunduh aplikasi TREBEL melalui App Store/Play Store.

Shanna Shannon dan Steven Pasaribu duet dalam lagu Haunting. (Foto: TREBEL Music)

Setelah aplikasi terpasang di ponsel, Anda dapat mengunduh lagu ini secara gratis dan mendengarkannya tanpa internet (secara offline) kapanpun dan di manapun.

