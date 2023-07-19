Cara Mengikuti Audisi Online Kontes Dangdut Indonesia 2023

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) kembali bergulir tahun ini. Audisi offline akan dimulai pada Juli 2023 di tujuh kota: Makassar, Medan, Lombok, Bangka Belitung, Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta.

Persyaratan mengikuti audisi KDI 2023 cukup mudah, seperti berusia 14 hingga 27 tahun dan mewakili solo/duo/group. Bagi Anda yang ingin mendaftar, namun di luar tujuh kota di atas, dapat mengikuti audisi online.

Lalu bagaimana cara mengikuti audisi online KDI 2023? Anda hanya perlu merekam video menyanyi dan mengunggahnya di aplikasi RCTI+. Cara detail untuk audisi online adalah sebagai berikut:

1.Pria/wanita usia 14-27 tahun, solo/duo/grup, merekam video menyanyi dangdut berdurasi 5 menit dengan perkenalan diri semenarik mungkin, video menyanyi secara akapela atau dengan alat musik akustik,

2.Sign in melalui aplikasi RCTI+, lalu masuk ke halaman HOT (Home of talent), klik tombol 'Competition' dan pilih 'Online audition KDI', lalu join,

3.Unggah videomu dengan format KDI 2023[SPASI]NAMA[SPASI]ASAL DAERAH[SPASI]UMUR[SPASI]JUDUL LAGU[SPASI].

Saatnya Anda mewakili kotamu dan tunjukkan bakat bintangmu. Jadilah bintang dangdut masa depan di Kontes Dangdut Indonesia (KDI).