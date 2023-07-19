Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, 10 Kontestan Siap Duel di Panggung Kontes Swara Bintang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |20:56 WIB
Malam Ini, 10 Kontestan Siap Duel di Panggung Kontes Swara Bintang
10 Besar Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Panggung Kontes Swara Bintang kini menyisakan 10 kontestan, setelah Mikal dan Christian tereliminasi pekan lalu. Mereka akan bersaing untuk mengamankan posisi di babak selanjutnya, pada 19 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

Deretan peserta yang akan tampil dalam ini adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang). 

Malam ini, penampilan sepuluh peserta Kontes Swara Bintang akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Caren Delano, hingga penyanyi Marion Jola. 

Akan ada banyak kolaborasi, aksi seru, dan kejutan lain tak terduga yang akan tersaji malam ini. Selain penampilan para juri, ada pula pertunjukan bela diri spesial dari bintang tamu, N-Lions.

10 Besar Kontes Swara Bintang.

Saksikan Kontes Swara Bintang yang tayang live di MNCTV, rumah dangdut Indonesia pada Rabu (19/7/2023), pukul 21.00 WIB.

Terus tonton program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV: Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
