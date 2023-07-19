Malam Ini, 10 Kontestan Siap Duel di Panggung Kontes Swara Bintang

JAKARTA - Panggung Kontes Swara Bintang kini menyisakan 10 kontestan, setelah Mikal dan Christian tereliminasi pekan lalu. Mereka akan bersaing untuk mengamankan posisi di babak selanjutnya, pada 19 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

Deretan peserta yang akan tampil dalam ini adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang).

Malam ini, penampilan sepuluh peserta Kontes Swara Bintang akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Caren Delano, hingga penyanyi Marion Jola.

Akan ada banyak kolaborasi, aksi seru, dan kejutan lain tak terduga yang akan tersaji malam ini. Selain penampilan para juri, ada pula pertunjukan bela diri spesial dari bintang tamu, N-Lions.

Saksikan Kontes Swara Bintang yang tayang live di MNCTV, rumah dangdut Indonesia pada Rabu (19/7/2023), pukul 21.00 WIB.

