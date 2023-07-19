Profil Lulu Tobing, Artis Cantik yang Pilih Hidup Slow Living

JAKARTA - Lulu Tobing di usianya yang berada di kepala empat ini ternyata memilih untuk menjalani slow living, artinya menjalani hidup tanpa ambisi dan hanya mengikuti alur kehidupan saja. Tanpa harus ambil pusing, sehingga dirinya merasa lebih tenang.

Hal ini diungkapkan Lulu saat berbincang dengan Melaney Ricardo. Ia mengungkapkan, bahwa hidupnya tidak memiliki ambisi yang berlebihan, sehingga jika harapan dan impiannya tidak tercapai dirinya tidak akan merasa kecewa.

"Gue benar benar hidup gue slow banget, gue gak kompetitif , gue gak ambisius, gue slow, slow banget," kata artis lawas tersebut dalam channel YouTube Melaney Ricardo.

Sebagaimana diketahui, Lulu Tobing dikenal sebagai pemain sinetron. Namanya melambung berkat salah satu dramanya hingga tayangannya berjalan hingga bertahun-tahun lamanya.

Dihimpun dari berbagai sumber, pemilik nama lengkap pesinetron ini adalah Lulu Luciana Tobing. Ia lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 21 November 1977 dan saat ini usianya 45 tahun. Meskipun lahir di Jawa, ternyata dirinya juga berdarah Batak dari sang ayah yaitu Basaruli Tobing dan ibunya Annie Rosniar.

Agama Lulu Tobing adalah Islam. Sementara untuk kehidupan pribadinya dari dulu hingga sekarang, Lulu memang cukup tertutup sehingga sangat jarang diberitakan di lini media.

Diketahui, Lulu menikah dua kali yaitu pertama pada 2006 dengan Danny Bimo Hendro Utomo cucu dari presiden Soeharto. Kemudian di pernikahan yang kedua, yaitu bersama Bani Maulana Mulia yang digelar pada 2019 lalu.

Kemudian Lulu memulai kariernya menjadi seorang model, serta meraih juara pertama Gadis Sampul pada 1992. Sejak itulah dirinya mencoba terjun ke dunia akting, tepatnya pada 1996.

Salah satu sinetronnya yang dibintanginya berjudul "Tersanjung" sukses membuat namanya kian dikenal masyarakat. Aktingnya disukai masyarakat, sehingga Lulu ditawari banyak proyek yang kala itu dirinya masuk dalam selebriti paling populer di era 90-an.

