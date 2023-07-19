Terharu Perjuangan Cakra Khan di AGT, Inul Daratista: Aku Bangga Padamu

JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista merasa terharu dan bangga kepada Cakra Khan berhasil lolos ke babak audisi America's Got Talent. Setelah pelantun Harus Terpisah ini mendapatkan standing ovation dan 4 'Yes' dari para juri.

Ucapan selamat itu disampaikan Inul lewat akun instagram pribadinya, Rabu (19/7/2023), dia mengungkapkan rasa bangga kepada Cakra Khan. Telah berjuang keras mengharumkan nama Indonesia di mancanegara, lewat ajang pencarian bakat tersebut.

"Aku sih yes mas bro bangga gue ihhh, @cakrakhan pokoke aku padamu mas, sukses menjulang @agt," tulis Inul Daratista.

Dalam postingannya itu, Inul turut membagikan foto bareng dengan Cakra Khan. Salah satunya moment unika ketika keduanya berduet selama berada di atas panggung.

Sementara itu, keberhasilan Cakra Khan berhasil lolos ke bakal selanjutnya, ketika penampilan apik dari sang penyanyi. Dengan membawakan lagu No Woman No Cry di atas panggung audisi AGT 2023.

Uniknya aksi Cakra Khan selama berada di atas panggung America's Got Talent terdapat beberapa drama. Salah satu juri, Simon `Cowell, menghentikan penampilannya dan meminta Cakra untuk membawakan lagu lainnya.

"Saya tidak suka treknya. Apa kamu membawa lagu lainnya?," tanya Simon kepada Cakra Khan.