HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas, Sule Akan Tetap Nafkahi Adzam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:01 WIB
Tegas, Sule Akan Tetap Nafkahi Adzam
Sule tetap nafkahi Adzam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher sempat meminta sang mantan suami, Sule untuk berhenti memberikan nafkah untuk anak semata wayangnya, Adzam. Hal itu buntut dari Nathalie yang menyebut nafkah Rp25 juta per bulan itu terbilang sedikit.

Namun demikian, Sule menegaskan dirinya akan tetap memberi nafkah untuk sang buah hati.

BACA JUGA:

Sule Maklumi Sikap Emosional Nathalie Holscher: Mungkin, Dia Khilaf 

Tegas, Sule Tetap Beri Nafkah untuk Adzam

"Enggak ada (berhenti ngasih nafkah) masih (ngasih) kan itu anak saya," ujar Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2023).

Selain nafkah, Nathalie juga menyuruh Sule untuk mengambil rumah dan mobil yang sudah diberikan untuk Adzam.

Namun sebagai seorang ayah, Sule sadar bahwa ia tidak akan pernah lari dari tanggung jawab.

Bahkan ayah Rizky Febian ini mengingatkan bahwa sesuatu yang sudah diberikan tidak pantas apabila diambil kembali.

"Kalau sesuatu hal yang udah dikasih nggak boleh diambil lagi. Kita sebagai orang tua masih punya kewajiban," terang Sule.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
