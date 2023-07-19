Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Bantah Suruh Nathalie Holscher Berhijab: Dia Pakai ya Saya Senang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:30 WIB
Sule Bantah Suruh Nathalie Holscher Berhijab: Dia Pakai ya Saya Senang
Sule bantah suruh Nathalie Holscher berhijab. (Foto: Mario Photographie/Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Sule akhirnya buka suara terkait keputusan Nathalie Holscher melepas hijab. Sang komedian menilai, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak sang mantan istri. 

“Masalah lepas hijab, biar itu menjadi urusan dia. Toh, saya tidak pernah meminta dia untuk berhijab,” kata bapak lima anak tersebut seperti dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Rabu (19/7/2023). 

Sule menegaskan, tidak pernah meminta Nathalie Holscher berhijab setelah menjadi mualaf. “Oh enggak, dia pakai hijab dengan kesadaran sendiri. Tiba-tiba dia pakai hijab ya saya senang dong. Tidak pernah ada suruhan,” tuturnya. 

Jawaban Sule tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ustadz Derry Sulaiman yang mengatakan, Nathalie Holscher memakai hijab atas permintaan sang komedian. Seperti diketahui, Nathalie memakai hijab setelah resmi masuk Islam, pada 2020. 

Sule bantah minta Nathalie Holscher untuk pakai hijab. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)

“Setelah masuk Islam, Nathalie pakai hijab karena disuruh mantan suami. Jadi memang dia pakai hijab bukan karena Allah. Karena itu, mungkin dia merasa berpura-pura. Padahal tak harus begitu seharusnya,” ujar sang ustadz. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115239/sule_foto_ig-No7A_large.jpg
Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement