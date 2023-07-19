Sule Bantah Suruh Nathalie Holscher Berhijab: Dia Pakai ya Saya Senang

JAKARTA - Sule akhirnya buka suara terkait keputusan Nathalie Holscher melepas hijab. Sang komedian menilai, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak sang mantan istri.

“Masalah lepas hijab, biar itu menjadi urusan dia. Toh, saya tidak pernah meminta dia untuk berhijab,” kata bapak lima anak tersebut seperti dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Rabu (19/7/2023).

Sule menegaskan, tidak pernah meminta Nathalie Holscher berhijab setelah menjadi mualaf. “Oh enggak, dia pakai hijab dengan kesadaran sendiri. Tiba-tiba dia pakai hijab ya saya senang dong. Tidak pernah ada suruhan,” tuturnya.

Jawaban Sule tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ustadz Derry Sulaiman yang mengatakan, Nathalie Holscher memakai hijab atas permintaan sang komedian. Seperti diketahui, Nathalie memakai hijab setelah resmi masuk Islam, pada 2020.

“Setelah masuk Islam, Nathalie pakai hijab karena disuruh mantan suami. Jadi memang dia pakai hijab bukan karena Allah. Karena itu, mungkin dia merasa berpura-pura. Padahal tak harus begitu seharusnya,” ujar sang ustadz.