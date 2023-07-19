Jawaban Inara Rusli Disebut Istri Pembangkang oleh Virgoun

JAKARTA - Inara Idola Rusli sempat disebut istri pembangkang oleh Virgoun. Namun, ibu tiga anak tersebut tampaknya tak ingin ambil pusing dengan pernyataan sang musisi.

Reaksi Inara setelah disebut istri pembangkang sendiri dibeberkan kuasa hukumnya, Mulkan Let-let.

Mulkan juga mengungkit dugaan perselingkuhan yang sempat dilakukan Virgoun.

"Sebenernya sih, wanita mana, istri mana yang jelas-jelas sudah diselingkuhi, terus sudah ketahuan disampaikan lagi dan lagi, bahkan dia buat pernyataan tertulis, terus setelah Lebaran kemarin, dua hari setelah lebaran, dia bilang mau poligami pada wanita yang diselingkuhi sebelumnya," kata Mulkan Let-let saat ditemui awak media di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat.

"Padahal sebelumnya dia bilang gak bakal selingkuh lagi," sambungnya.