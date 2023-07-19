Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaga Marwah Suami, Shinta Bachir Tak Akan Ungkap Alasan Gugat Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:01 WIB
Jaga Marwah Suami, Shinta Bachir Tak Akan Ungkap Alasan Gugat Cerai
Shinta Bachir gugat cerai suami (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Shinta Bachir dan Indra Kristianto telah menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Selasa 18 Juli 2023. Keduanya sama-sama kompak absen dalam persidangan yang beragendakan mediasi itu dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Shinta Bachir telah bersikukuh untuk tidak akan mengungkapkan alasan perceraiannya dengan sang suami.

"Saya rasa itu tidak perlu dibagikan kepada masyarakat," kata Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Shinta Bachir, di PA Jakarta Timur.

Shinta Bachir gugat cerai suami

Pasalnya, jika alasan itu terbongkar dapat berpotensi merusak kehormatan satu pihak.

"Berdasarkan alat bukti yang juga sudah kami kantongi dan saya rasa tidak perlu dibagikan kepada masyarakat karena nanti hasilnya jadi tidak baik," jelas Sunan Kalijaga.

Bagaimanapun juga, Shinta hanya berusaha untuk tetap menjaga marwah Indra Kristianto sebagai seorang laki-laki.

"Masalahnya sangat privasi, dan Mbak Shinta masih mau jaga marwah suaminya," terang Sunan Kalijaga.

