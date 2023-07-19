Bawa Ganja, Gigi Hadid Diamankan Polisi

LOS ANGELES - Gigi Hadid datang dengan kabar kurang menyenangkan. Kali ini bukan lagi soal kisah asmaranya dengan Leonardo DiCaprio melainkan dirinya kedapatan membawa ganja.

Ia ketahuan membawa ganja saat berlibur bersama temannya, Leah McCarthy di Kepulauan Cayman pada 10 Juli 2023 lalu.

Dilansir dari E! Online, juru bicara Bea Cukai & Kontrol Perbatasan Kepulauan Cayman mengkonfirmasi kepada NBC News, supermodel 29 tahun itu sedang memulai perjalanan ke Kepulauan Cayman ketika dia ditangkap di Bandara Internasional Owen Roberts.

Tak lama setelah Hadid dan temannya tiba dengan pesawat pribadi, petugas bea cukai menggeledah barang bawaan mereka dan diduga menemukan marijuana.

Menurut media lokal, Hadid dan temannya kemudian ditangkap atas kecurigaan Impor Ganja dan Impor Peralatan yang digunakan untuk konsumsi ganja. Mereka kemudian dibawa ke Pusat Penahanan dan mereka dibebaskan dengan jaminan.

Pasalnya, marijuana yang ditemukan jumlahnya relatif kecil dan tampaknya untuk konsumsi pribadi.

Dua hari kemudian, pada 12 Juli, Hadid dan temannya itu secara resmi didakwa selama persidangan, di mana mereka mengaku bersalah dan keduanya didenda USD1.000.

"Gigi bepergian dengan mariyuana yang dibeli secara legal di NYC dengan lisensi medis. Ini juga legal untuk penggunaan medis di Grand Cayman sejak 2017. Rekornya tetap jelas dan dia menikmati sisa waktunya di pulau itu."kata perwakilannya dikutip dari E! Online, Rabu (19/7/2023).