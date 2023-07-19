Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Minta Donasi, Denise Chariesta Banting Setir jadi Tukang Parkir

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |02:30 WIB
Usai Minta Donasi, Denise Chariesta Banting Setir jadi Tukang Parkir
Denise Chariesta. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta sempat menghebohkan publik karena membuka donasi untuk biaya persalinannya. Kini, ia mengaku jajal profesi tukang parkir untuk menambah penghasilan.

Hal ini diketahui dari unggahannya di Instagram. Dalam video itu, Denise yang mengenakan daster tampak menuntun mobil yang hendak keluar.

"Mundur, mundur, mundur..awas, bannya kena kaki gue," ucap Denise, dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Lantas sang pengemudi memberinya uang dari jendela mobilnya. Namun Denise menolak karena mendapat uang recehan.

"Berapa? Gopek (Rp500), enggak bisa," kata Denise sambil melemparnya.

Setelah itu, sang pengemudi tampak memberikannya sebuah kartu. Baru Denise menerimanya dan melanjutkan aksinya sebagai juru parkir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142632/denise_chariesta-zjpF_large.JPG
Denise Chariesta Pumping ASI di Jalanan Shanghai: 12 Menit Full Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114511/denise_chariesta-IaBL_large.jpg
Denise Chariesta Resmi Laporkan Doktif Usai Difitnah Terima Bayaran Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066416/denise_chariesta-EL2Q_large.jpg
Denise Chariesta Ikut Salahkan Vadel Badjideh Atas Perseteruan Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026073/denise-chariesta-ungkap-kronologi-art-curi-barang-mewah-di-kediamannya-iWw2OTAZf7.jpg
Denise Chariesta Ungkap Kronologi ART Curi Barang Mewah di Kediamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025485/netizen-kaget-saat-tahu-agama-denise-chariesta-di-surat-laporan-polisi-kdVzWcwqSM.jpg
Netizen Kaget saat Tahu Agama Denise Chariesta di Surat Laporan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994095/denise-chariesta-panik-sudah-14-bulan-tidak-menstruasi-badan-gue-benar-benar-sakit-UNUNvI7sRB.jpg
Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement