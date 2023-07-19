Usai Minta Donasi, Denise Chariesta Banting Setir jadi Tukang Parkir

JAKARTA - Denise Chariesta sempat menghebohkan publik karena membuka donasi untuk biaya persalinannya. Kini, ia mengaku jajal profesi tukang parkir untuk menambah penghasilan.

Hal ini diketahui dari unggahannya di Instagram. Dalam video itu, Denise yang mengenakan daster tampak menuntun mobil yang hendak keluar.

"Mundur, mundur, mundur..awas, bannya kena kaki gue," ucap Denise, dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Lantas sang pengemudi memberinya uang dari jendela mobilnya. Namun Denise menolak karena mendapat uang recehan.

"Berapa? Gopek (Rp500), enggak bisa," kata Denise sambil melemparnya.

Setelah itu, sang pengemudi tampak memberikannya sebuah kartu. Baru Denise menerimanya dan melanjutkan aksinya sebagai juru parkir.