HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dani Aditya Pura-pura Minta Tolong, Istri Dikeplak Orang di Mal

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |01:30 WIB
Dani Aditya Pura-pura Minta Tolong, Istri Dikeplak Orang di Mal
Dani Aditya dan Dian Desty Wijaya. (Foto: Instagram/@diandestywijaya)
JAKARTA - Dani Aditya merupakan komika yang mengidap cerebral palsy sehingga harus menghabiskan keseharian menggunakan kursi roda. Menurut sang istri, Dian Desty Wijaya, suaminya ini juga punya sifat iseng.

Dian menceritakan suatu kejadian unik ketika mengantar Dani untuk terapi rutinnya. Kala itu, dia menuntun sang suami karena memang tak memakai kursi roda.

"Mas Dani tuh real life nya iseng banget. Salah satu terapi di salah satu mal, dia saya tuntun. Kita lagi enggak bawa kursi roda, karena memang dekat," kata Dian, dikutip dari YouTube Volix Media, Selasa (18/7/2023).

Namun tiba-tiba, Dani jahil dengan berpura-pura meminta tolong. Hal itu jadi membuat seorang ibu-ibu menegur Dian.

"Saya tuntun ke supermarket, dia bisa ateriak. 'tolong.. tolong..' Saya digeplak sama ibu-ibu," jelas Dian.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
