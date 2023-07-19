Dani Aditya Pura-pura Minta Tolong, Istri Dikeplak Orang di Mal

JAKARTA - Dani Aditya merupakan komika yang mengidap cerebral palsy sehingga harus menghabiskan keseharian menggunakan kursi roda. Menurut sang istri, Dian Desty Wijaya, suaminya ini juga punya sifat iseng.

Dian menceritakan suatu kejadian unik ketika mengantar Dani untuk terapi rutinnya. Kala itu, dia menuntun sang suami karena memang tak memakai kursi roda.

"Mas Dani tuh real life nya iseng banget. Salah satu terapi di salah satu mal, dia saya tuntun. Kita lagi enggak bawa kursi roda, karena memang dekat," kata Dian, dikutip dari YouTube Volix Media, Selasa (18/7/2023).

Namun tiba-tiba, Dani jahil dengan berpura-pura meminta tolong. Hal itu jadi membuat seorang ibu-ibu menegur Dian.

"Saya tuntun ke supermarket, dia bisa ateriak. 'tolong.. tolong..' Saya digeplak sama ibu-ibu," jelas Dian.